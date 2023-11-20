Валерий Леонтьев сбросил цену на свое выступление в Новый год

Вернувшийся в Россию этой осенью Валерий Леонтьев решил подзаработать. 74-летний артист не против спеть в новогоднюю ночь, более того, он готов это сделать с большой скидкой.

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Как оказалось, Леонтьев, который последние годы жил в США и не приезжал выступать на родину, теперь готов давать частные концерты не за 13,8 млн рублей, а дешевле. Исполнитель хита «Казанова» выставил новый прайс – это 11 млн рублей за выход на сцену в новогоднюю ночь, сообщает сайт «Вечерняя Москва».

А вот Алла Пугачева, которая также давно не выступала, напротив, подняла планку. Теперь ее выступление обойдется в 46 млн рублей, при условии, если заказчик сохранить их сделку в тайне.