Лайма Вайкуле советует Алле Пугачевой переезжать в Австралию

Алла Пугачева обосновалась на Кипре, покинув Израиль в октябре вместе с семьей. Там она обживается и уже показалась на публике, посетив Киккского монастырь. Но подруга артистки Лайма Вайкуле считает, что на острове Примадонна ненадолго. Певица указала направление, куда следует ехать звезде в поисках спокойной старости.

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Вайкуле в новом интервью поведала, как переживала за Пугачеву и ее семью, пока они были в Израиле. Исполнительница песен «Пикадилли» и «Рандеву» разгоняла свою тревогу сильнее, чем сама Примадонна. И сейчас Вайкуле «отправляет» подругу на другой континент.

«В Австралию надо улетать. Дальняя точка. И то неизвестно, насколько это безопасное место», - высказалась звезда.

Сама Вайкуле живет в Латвии. Оттуда за последнее время она сделала массу скандальных заявлений.

По материалам сайта Utro.ru