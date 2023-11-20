Дочка Алексея Панина призналась, что не чувствует себя в безопасности рядом с отцом

Актер Алексей Панин с 2021 года воспитывает дочь Анну от Юлии Юдинцевой сам. До того ею занималась бабушка Татьяна Борисовна. Она души не чаяла во внучке, но скоропостижно скончалась, и теперь 16-летняя девушка вынуждена скитаться вместе с отцом по загранице.

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В настоящее время Панин с дочкой покинули Испанию, где жили в последнее время, и отправились в США. Актер нигде не работает и намерен за океаном сделать карьеру. Но наследнице такая жизнь не нравится. И она призналась, что на самом деле не так бы хотела существовать.

«Неизвестно, что будет дальше. У нас жизнь на иголках. Ничего не предвещает беды и тут – бабац! - какое-то событие, и вы уже куда-то едете. Я не чувствую себя в безопасности. Не то, что он меня ударит, изобьет, забудет где-нибудь в другой стране, а сам уедет. Мне не хватает примкнуться куда-то. Вот у меня была бабушка таким человеком», - цитирует девушку KP.RU.

Также Анна рассказала, что когда отец злоупотребляет, то становится совершенно другим человеком, они начинают ссориться. И это ее сильно расстраивает. Самому Панину, похоже, на чувства дочки наплевать.