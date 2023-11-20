Зепюр Брутян учит детей Агаты Муцениеце армянскому языку

Актриса Зепюр Брутян воспитывает не только шестимесячного сынишку от Павла Прилучного, но и его двоих детей от предыдущего брака с Агатой Муцениеце. Семилетняя Мия и Десятилетний Тимофей много времени проводят в новой семье отца и нашли общий язык с мачехой. Более того, они уже говорят с ней на одном языке.

И это не фигура речи. Армянка по национальности, Брутян обучает пасынка и падчерицу языку. И они уже с успехом заговорили на нем.

Зепюр запечатлела на видео, как дочка Муцениеце признается по-армянски в любви мачехе. «Я тебя люблю, Зиппи, я тебя люблю», - произносит Мия, а Тимофей здоровается, и тоже на армянском. Это приводит в восторг Брутян, и она умиляется за кадром такому единению с ребятами.

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Напомним, Прилучный разошелся с Муцениеце в 2020 году. даже наличие двоих детей не остановило пару от радикального шага. В 2022 году внезапно «мажор» женился на актрисе Брутян, с которой был знаком еще со времен «Закрытой школы». Весной 2023 года она впервые стала мамой.