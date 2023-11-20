Валя Карнавал рассказала, что врачи в Дубае неправильно поставили диагноз ее маме

Певица Валя Карнавал рассказала, что произошло с ее мамой на отдыхе и какой диагноз в итоге ей поставили уже российские врачи. По словам артистки, в Дубае, куда срочно обратилась дочь из-за ухудшения состояния матери, долго не могли понять, что происходит с женщиной.

«В очередной раз убедилась, что дорого — не значит хорошо. Когда мы были в Дубае, маме долго не могли поставить диагноз. Два часа не выходили из реанимации и вообще ничего не говорили. Сначала хотели ставить какой-то припадок. Я на ломанном английском пыталась понять, что от нас хотят и что вообще говорят. Потом поставили микроинсульт», - поведала звезда подписчикам в «Телеграм».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На свой страх и риск девушка приняла решение везти маму домой, в Россию. Они прилетели и сразу же обратились к московским врачам. Которые напугали звезду еще больше.

«Врачи сказали: «Как вы долетели? Как мама осталась жива? Потому что диагноз поставили неправильно, у мамы был настоящий, обширный инсульт», - раскрыла подробности Карнавал.

Сейчас мама Вали находится в больнице, у нее началась реабилитация. Карнавал уже постит снимки с родительницей, которая очень хорошо выглядит на фоне перенесенного удара.