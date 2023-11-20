Гонорар Аллы Пугачевой на тайном корпоративе вырос до 46 млн рублей

Хоть Алла Пугачева и завершила карьеру, а также переехала жить сначала в Израиль, теперь на Кипр, но выступить за большие деньги не против. Как сообщает сайт «Вечерняя Москва», Примадонна готова приехать на корпоратив, если ей заплатят 46 млн рублей – именно столько может составить заработок исполнительницы, если ее устроит предложение.

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Примечательно, что прайс женщины, которая поет, на 13,8 млн выше того, что фигурировал ранее. При этом, важным условием, при котором Примадонна скажет за деньги «да», является совершенная секретность ее приезда и выступления.

Добавим, что не так давно Алла Борисовна побывала в Москве, поползли слухи, что она приезжала, чтобы записать несколько песен на студии звукозаписи. Также среди прочих версий фигурировали написание завещания и продажа замка в Грязи.