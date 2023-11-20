Сергей Лазарев в шоу «Аватар» согласился сыграть свадьбу с Лисой

В новом выпуске шоу «Аватар», второй сезон которого продолжается на НТВ, председателя жюри Сергея Лазарева позвали под венец. Артистка, которая скрывается под персонажем Лисы, вдруг переключилась с Тимура Батрутдинова на Сергея Лазарева.

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В предыдущем выпуске Лиса флиртовала с Батрутдиновым, а в этот раз выказала обиду на него за то, что он так и не позвонил. Поэтому с чистой совестью и пылким сердцем решила симпатизировать Лазареву.

«Сергуля, Сергуся, я тут подумала, что если бы мы встретились 20 лет назад, то у нас уже получилось бы с тобой трое лисят», - и преподнесла в качестве подарка Сергею кольцо. – «Я хочу тебя, точнее, наоборот. Ты хочешь меня, я хочу тебя, возьми меня в жены, и у тебя есть время подумать».

Лазарев подыграл Лисе, поблагодарил и послал воздушный поцелуй. Она в этот раз исполнила его песню «Вкус малины» и поразила своим выступлением. И он согласился на предложение: Я беру тебя в жены, Лиса. Да!».

Добавим, что в итоге рассекреченной оказалась личность артиста, управлявшего аватаром Трубадура. Им оказался Сергей Глызин. Жюри единогласно отгадали эту персону.