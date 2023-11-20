Павел Воля сравнил Викторию Боню после пластики с камбалой

Комик Павел Воля в новом выпуске Comedy Club выступил со стендапом про Камчатку. Шоумен в смешной форме рассказал, как отдыхал летом с семьей в самой крайней точке России.

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Камчатка вдохновила Волю настолько, что он пожелал каждому побывать в этом краю. Ему впечатлили гейзеры, вулканы, медведи и рыба. Он уверен, что у берегов Камчатки обитают самые разнообразные и экзотические морские жители. И привел в пример камбалу.

Причем, сам внешний вид камбалы показался Воле забавным. И шоумен не удержался, чтобы не уколоть светскую львицу Викторию Боню, которая в последнее время у всех на слуху из-за своей внешности – она всячески привлекает к себе внимание публики новым лицом после пластики.

«Камбала, согласитесь, очень странная рыба. У нее рот вот так вот, и глаза - вот так вот. Она выглядит, по-моему, как Боня после всех операций», - пошутил комик.

Шутка, что называется, зашла – зал прыснул со смеху. Виктория Боня, напомним, в начале осени летала к хирургу в США, который работал над внешностью многих голливудский звезд. И долго интриговала пользователей в Сети, не показывая результат своей операции. Открыла личико она только в середине ноября.