Дочка Муцениеце и Прилучного публично призналась в любви мачехе Брутян

Семилетняя дочка Павла Прилучного от первого брака с Агатой Муцениеце Мия без ума от новой жены отца. Мачеха Зепюр Брутян в этом году родила ей братика Микаэля и разрешает с ним нянчиться, а также водит по магазинам и салонам красоты. О том, что девочка, как и ее брат Тимофей, регулярно бывает дома у папы, а также летает на отдых с его новой семьей, пресса сообщает регулярно.

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Поэтому неудивительно, что Мия стала симпатизировать своей мачехе. А в минувшие выходные, когда снова гостила у отца, даже призналась в любви Зепюр Брутян.

Более того, она сделала это на армянском языке. Оказалось, что мачеха, которая по национальности является армянкой, научила своих падчерицу и пасынка своему родному языку.

Брутян сняла на видео, как маленькая Мия нежно произносит по-армянски «Я тебя люблю, Зиппи, Я тебя люблю!», а Брутян за кадром умиляется. Видео уже разлетелось по Сети, но реакция мамы девочки пока не последовала. Известно, что Муцениеце не в восторге от стремления новой жены Прилучного наладить с ее детьми теплые отношения.