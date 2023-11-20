Мама Наташи Королевой после скандала осталась в России

Оскандалившаяся в 2022 году мать Наташи Королевой, телеведущая Людмила Порывай в этом году старается привлекать к себе как можно меньше внимания. Сайт News.ru выяснил, как звездная родительница живет сегодня.

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Несмотря на свою позицию и ссору с зятем Сергеем Глушко, Порывай в мае 2023 года как ни в чем не бывало прилетела в Россию из США, где в Майами живет уже более 30 лет. Она широко праздновала день рождения дочки в компании звездных друзей, а потом перестала вести соцсети. Издание сообщает, что в России Порывай задержалась надолго.

Кстати, ссору с зятем Порывай никак не комментировала. Так же, как и сам Глушко. О том, что в семье бывают шероховатости, рассказывала Наташа Королева, но подчеркивала – все равно все живут, мол, дружно.