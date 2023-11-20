Максим Фадеев объявил о создании нового музыкального конкурса совместно с Узбекистаном и Турцией

Продюсер Максим Фадеев объявил о создании нового музыкального конкурса «Евроазия». Сразу три страны станут ее «хозяйками» - договоренности уже достигнуты с Узбекистаном и Турцией.

«Россию будет представлять Ваш покорный слуга, Узбекистан - Юлдуз Усманова, а Турцию - самый, наверное, популярный на сегодняшний день там представитель творческой профессии. Уверен, его имя станет шоком для всех», - написал в «Телеграм» Фадеев.

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Как оказалось, еще в начале этого года продюсер подготовил концепцию музыкального конкурса и обсуждал ее с несколькими странами. И рад, что именно Узбекистан станет местом его проведения.

«Визуально «Евроазия» задумана как Международная музыкальная «Олимпиада». Проводить мы его будем ежегодно в августе. Штабы в трех странах уже начали работать по организации приема заявок от стран-участниц», - рассказал продюсер.

Более того, заявок от участников уже поступило много. Фадеев подчеркнул, что музыка должна объединять в столь сложное время.