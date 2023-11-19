На шоу «Аватар» раскрыли Трубадура

19 ноября в эфир телеканала НТВ вышел третий выпуск нового сезона популярного шоу «Аватар», в финале которого был раскрыт участник под аватаром Трубадура.

В номинацию на этот раз попали трое - Трубадур, Аленушка и Соловей-Разбойник. Первой жюри пытались раскрыть Аленушку, предположив, что это певица Нюша. Но просчитались! Это оказалась не она. Аленушка продолжила участие в проекте.

Вторым открыли Трубадура, а до Соловья-Разбойника очередь не дошла. Члены жюри и ранее заявляли, что Трубадур - это певец Алексей Глызин, и сейчас настояли на этой версии. И оказались правы. Трубадур - Алексей Глызин.

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Музыкант, кстати, принимает участие еще в одном популярном проекте НТВ - шоу «Суперстар!». Алексей Глызин исполнил на бис песню «Звезды континентов», которая исполнении Трубадура прозвучала в первом выпуске нового сезона «Аватара» на НТВ.