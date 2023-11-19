Андрей Малахов сводил шестилетнего сына в театр кукол имени Сергея Образцова

Популярный телеведущий Андрей Малахов - один из востребованных шоуменов. Несмотря на занятость и частые съемки, Андрей Малахов всегда находит время на семью.

Так, в это воскресенье вместе с сыном Сашей Андрей Малахов посетил театр кукол имени Сергея Образцова. По словам Андрея Малахова, и он, и его наследник остались под впечатлением от происходящего на сцене.

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«Ходили с сыном на спектакль «Снеговик» в кукольный театр Образцова — очень нежный и трогательный! Дети в зале в восторге. Родителям на заметку: идет 40 минут, лауреат премии «Золотая маска», - поделился Андрей Малахов.

Напомним, сын Саша Андрея Малахова родился в браке телеведущего с издателем Натальей Шкулевой. Семнадцатого ноября наследнику известной пары исполнилось шесть лет.