Ирина Понаровская высказалась о работе в жюри шоу «Аватар» на НТВ: «Я боялась разницы в возрасте»

В это воскресенье, 19 ноября, в эфир НТВ вышел новый выпуск популярного шоу «Аватар». В этом сезоне в состав жюри проекта вошли Ирина Понаровская, Марк Тишман, Сергей Лазарев, Тимур Батрутдинов и Ида Галич.

Все они, судя по всему, в восторге от работы в обществе друг друга.

«Мы просто самое лучшее в мире жюри. Так прекрасно друг друга дополняем», - сказал в эфире шоу «Аватар» Сергей Лазарев.

Его тут же поддержала Ирина Понаровская, она - самый возрастный член жюри. Известной певице 70 лет. Ирина Понаровская призналась, что боялась за разницу в возрасте, но ее опасения не оправдались.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Абсолютно согласна я с Сережей. Честно говоря, я немножко боялась. Боялась разницы в возрасте. Но я настолько себя комфортно чувствую между этими воспитанными, удивительно галантными, удивительно талантливыми умницами, вот этими молодыми людьми. Я просто в большой радости пребываю и большом удовольствии. Огромное спасибо, наше любимое жюри», - сказала Ирина Понаровская.

Члены жюри и ведущий шоу поблагодарили Ирину Понаровскую за работу в их команде.