Елена Малышева: «Мамулечка, не закрывай глаза, мы тебя все любим»

Телеведущая Елена Малышева в это воскресенье приехала навестить свою 90-летнюю маму Галину Александровну. Ведущая программы «Жить здорово!» Первого канала Елена Малышева хотела свозить маму на прогулку, но план сорвался.

Пожилая мама Елены Малышевой настолько ослабла, что не нашла в себе сил даже просто сесть в машину.

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«Сегодня у нас исторический день: мама первый раз не смогла сесть в машину. Мы никуда не поехали. Дома разум мамы потихоньку слабеет. И я стараюсь, чтобы все клеточки ее мозга работали и вспоминали хорошее. Развлекаю маму дома, как могу», - поделилась в микроблоге 62-летняя Елена Малышева.

Елена Малышева примеряла вещи мамы, которые ей когда-то покупала сама. Теледоктор считает, что подобным занятием она поддерживает Галину Александровну, которая слабеет изо дня в день.