Шоу «Новые звезды в Африке» покинул еще один участник

В это воскресенье, 19 ноября, в эфир телеканала ТНТ вышел десятый выпуск реалити-шоу «Новые звезды в Африке». По его итогам проект покинул еще один участник, точнее, участница.

На голосовании номинантами на вылет стали звезда Comedy Woman Елена Борщева и певица Карина Кокс. По результатам испытаний победу одержала Карина Кокс. Проект покинула Елена Борщева.

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«Ну что, ребят, пора мне сваливать от вас, любимых моих. Хочу попросить прощения, если кого-то задела словом, делом. Искренне хочу сказать, что зла ни на кого не держу. Немножко где-то эмоции мной овладели, но злилась не на вас лично, а на ситуацию, какие-то действия. Вам всем удачи, живите дружно, не ссорьтесь!» - сказала на прощание Елена Борщева.

Напомним, новый сезон экстремального реалити-шоу «Новые звезды в Африке» выходит на ТНТ с 17 сентября. Его победитель получит денежный приз - 5 миллионов рублей.