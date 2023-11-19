Участник шоу «Новые звезды в Африке» Прохор Шаляпин: «Психологически было неприятно брать червей в рот»

В это воскресенье, 19 ноября, в эфир телеканала ТНТ вышел 10-й по счету выпуск реалити-шоу «Новые звезды в Африке». В числе испытаний было и такое - участникам предлагалось подержать во рту живых червей.

«Психологически было неприятно брать червей в рот. Ужасное было испытание. Фу!» - поделился шоумен Прохор Шаляпин.

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Несмотря на сложность, с испытание справились практически все. Призом за него стала вкусная еда.

«Мы получили и круассаны, и омлет, и блинчики со сгущенкой. Это стоило того. Достойный приз», - восторгалась Елена Борщева.

Напомним, ранее Елена Борщева рассказывала, что на проекте участники живут впроголодь. В качестве доказательства Елена Борщева разместила свои снимки в первых сериях проекта и актуальные. По словам Борщевой, у нее за время участия в проекте исчезли щеки.