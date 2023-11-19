Лика Стар вновь появилась в эфире шоу «Суперстар!» на НТВ

Накануне, 18 ноября, в эфир НТВ вышел третий по счету выпуск популярного проекта «Суперстар!». В нем, к удивлению многих телезрителей, выступила популярная в 90-х годах прошлого века певица Лика Стар. Дело в том, что вокалистка принимала участие в шоу, но покинула его самой первой. Произошло это как раз в финале второго выпуска. Конечно же, поклонники никак не ожидали, что Лика Стар вновь появится на экране.

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Но все объяснимо. Выпуск шоу «Суперстар!» на этот раз был посвящен юбилею Лолиты - ведущей проекта. 14 ноября Лолите Милявской исполнилось 60 лет. Участники шоу выступали с номерами на хиты Лолиты. Лика Стар исполнила песню «Секси».

После своего зажигательного выступления Лика Стар призналась в любви к таланту Лолиты Милявской.