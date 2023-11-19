Стефания Маликова запускает линию одежды для дома

23-летняя дочь известного в прошлом музыканта Дмитрия Маликова Стефания Маликова явно не желает греться в лучах славы своего родителя. Стеша Маликова строит свою карьеру. Еще в 2020-м году вместе с подругами Стеша Маликова основала бренд одежды для женщин.

Теперь же Стеша Маликова анонсировала о готовности запустить линию одежды для дома, подчеркнув, что именно такую цель ставила себе на 2023 год.

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«Главный мой подарок себе на Новый год - запуск новой линии для дома. Это одна из немногих целей, которая осуществилась в 2023 году. Скоро!» - написала в микроблоге Стеша Маликова.

Стоит отметить, что Стефания Маликова - выпускница МГИМО. Но при этом наследница известного семейства всегда обожала моделировать одежду. Похоже, это стало делом ее жизни. По крайней мере, на текущий момент.