Лена Борщева доказала, что голодала во время участия в шоу «Новые звезды в Африке»

На телеканале ТНТ идет популярный проект «Новые звезды в Африке». Телезрители частенько высказывают недоверие участникам, когда те жалуются на настоящие лишения на реалити-шоу. Так, довольно часто возникает разговор на тему действительной нехватки еды на проекте.

Участники уверяют, что сами добывают себе еду, нередко приходится голодать. Поклонники же в этом сомневаются. Чтобы доказать свою правоту, одна из участниц реалити-шоу «Новые звезды в Африке» Елена Борщева разместила в микроблоге два своих снимка, которые были сделаны в начале проекта и сейчас.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

На одном фото Елена Борщева с весьма аппетитными щечками, на втором - ее лицо выглядит весьма суховатым.