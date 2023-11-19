Юлия Салибекова из «Дома-2» заявила, что стала «куколкой» после пластической операции

35-летняя экс-участница «Дома-2» и мать троих сыновей Юлия Салибекова не так давно в очередной раз легла под нож хирурга, чтобы внести небольшие коррективы в свою внешность.

Юлия Салибекова решила, что уже настал момент, когда можно демонстрировать результаты преображения. Она разместила в Сети селфи, давая понять, что очень довольна тем, как выглядит после вмешательства.

«Без фильтров и фотошопа. Я – «куколка». На глазах только тушь», - подписала снимок Юлия Салибекова.

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Впрочем, некоторые подписчики Юлии Салибековой тут же заявили, что звезда реалити-шоу льстит самой себе. По мнению пользователей, до операции Салибекова выглядела лучше, как минимум, моложе, чем сейчас.

«Ну, вот здесь тебе без фильтров ровно 46, не меньше. Что за операция, такая которая старит, а не молодит», - высказалась пользовательница с ником sushkova3773.

Ее поддержала еще одна подписчица Юлии Салибековой.

«Согласна. Даже на свой возраст не выглядит», - прокомментировала пользовательница с ником anya_160988