Актриса Алена Яковлева вспомнила о знаменитом отце Юрии Яковлеве: «Он вел себя отстраненно, не помогал»

62-летняя аткриса Алена Яковлева носит фамилию своего родного отца, знаменитого артиста Юрия Яковлева, но при этом дает понять, что не может простить ему предательства.

Знакомый большинству поклонников по роли Ипполита в культовом фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Юрий Яковлев оставил свою первую жену Киру Мачульскую, когда та была беременной их дочерью Аленой.

Юрий Яковлев, по признанию Алены Яковлевой, никогда не интересовался своей наследницей и демонстрировал отстраненность и полное равнодушие к тому, что происходит в ее судьбе.

«Он вел себя отстраненно, не помогал», - поделилась Алена Яковлева.

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По признанию Алены Яковлевой, Юрий Яковлев попытался наладить с ней отношения, когда она уже стала взрослой. И то - это была не совсем его инициатива.