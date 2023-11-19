Актриса Алена Яковлева вспомнила о знаменитом отце Юрии Яковлеве: «Он вел себя отстраненно, не помогал»

62-летняя аткриса Алена Яковлева носит фамилию своего родного отца, знаменитого артиста Юрия Яковлева, но при этом дает понять, что не может простить ему предательства.
Знакомый большинству поклонников по роли Ипполита в культовом фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Юрий Яковлев оставил свою первую жену Киру Мачульскую, когда та была беременной их дочерью Аленой.
Юрий Яковлев, по признанию Алены Яковлевой, никогда не интересовался своей наследницей и демонстрировал отстраненность и полное равнодушие к тому, что происходит в ее судьбе.
«Он вел себя отстраненно, не помогал», - поделилась Алена Яковлева.
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По признанию Алены Яковлевой, Юрий Яковлев попытался наладить с ней отношения, когда она уже стала взрослой. И то - это была не совсем его инициатива.
«Ко мне он пришел, когда я была уже на третьем курсе. Алла Александровна Казанская, мой педагог, тогда сказала ему: «Ну, ты уже совесть имей, приди уже, наконец», - рассказала Алена Яковлева в эфире программы «2 Верник 2» на телеканале «Культура».