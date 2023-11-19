Бузова обратилась к мужу Королевой: «Тарзан, я хочу тебя в Африке, ты ничего не боишься»

Телеведущая Ольга Бузова сделала предложение мужу певицы Наташи Королевой Сергею Глушко, известному под сценическим псевдонимом Тарзан. Теледива в эфире ТНТ пригласила Тарзана стать участником нового сезона реалити-шоу «Звезды в Африке», ведущей которого является.

Ольга Бузова выразила уверенность, что увидеть Тарзана на экране мечтает женская аудитория телеканала ТНТ. А чтобы на нее из-за этого предложения не затаила обиду Наташа Королева, Ольга Бузова пригласила в Африку и ее.

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«Тарзан, я хочу тебя в Африке! Ты идеально впишешься в концепцию нашего шоу. Ты спортивный, ты ничего не боишься. И потом, у нас на канале большая женская аудитория. Наташа, езжай с ним!» - обратилась к Тарзану Ольга Бузова.

Свое приглашение Тарзану Ольга Бузова озвучила в эфире шоу Comedy Club на ТНТ. Тарзан был на съемках программы. Но о его реакции на предложение Ольги Бузовой пока ничего неизвестно.