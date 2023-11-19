Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина: «Сын Святослав уже дает команды отцу»

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина стали гостями гендер-пати, которое в это воскресенье устроили звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов (Vavan) и блогер Александра Калмыкова.

Андрей и Кристина Черкасовы признались, что обожают вечеринки подобного формата. Супруги рассказали, как Кристина во время беременности сыном Святославом сообщила мужу пол малыша. Пара приехала в детский дом, Кристина подошла к одному из мальчиков и попросила его лопнуть шарик с запиской. Так Андрей Черкасов понял, что у него родится сын.

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Сейчас Святославу уже три с половиной года. По признанию Андрея и Кристины Черкасовых, их наследник уже вовсю демонстрирует лидерские качества.