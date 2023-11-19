Фигуристка Евгения Медведева отметила свое 24-летие в ресторане и призналась, что влюблена

Известной фигуристке Евгении Медведевой 19 ноября исполнилось 24 года. Накануне она устроила праздник в ресторане для близких и родственников.

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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года призналась, что подошла к своим 24 годам совсем другим человеком – более серьезным, уравновешенным и счастливым.

Ей больше не интересны скандальные фотосессии, кураж и эпатаж. Теперь ей не хочется что-то изображать из себя и впечатлять публику.

«Я выросла, и 24 года уже звучат солидно. Я расту, меняюсь и это прекрасно. Я влюблена в свой путь и жду, что мне жизнь подготовила в будущем», — рассудила Евгения Медведева.

Напомним, в сентябре Евгения Медведева впервые открыто призналась, что встречается с 22-леним фигуристом Дмитрием Чигиревым, явившись на «Шоу Воли» ТНТ вместе с ним . Ранее спортсмены старательно изображали на публике дружеские отношения, а их совместные фото в соцсетях всегда были со скрытыми лицами.