Блогер Лерчек выплатила налоговой полмиллиарда рублей, погасив долг

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина), а также ее муж Артем Чекалин полностью расплатились перед Федеральной налоговой службой, перечислив в государственную казну 500 миллионов рублей.

Данный факт подтвердил адвокат пары Константин Третьяков.

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«Чекалины оплатили в полном объеме недоимку по налогам, включая отдельные штрафы, которые были доначислены по решению ФНС. <...> В общей сложности Чекалиными было оплачено порядка полумиллиарда», — прокомментировал Третьяков.

Напомним, Валерию Чекалину обвиняли в уклонении от уплаты налогов, а ее мужа в пособничестве. О возбуждении против них уголовного дела широкой публике стало известно весной.

По словам адвоката, в настоящий момент счета Чекалиных сняты с ареста. И они активно взаимодействуют со следствием, пишут «Известия».