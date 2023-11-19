Муж актрисы Ольги Арнтгольц восхитился ее немецким характером

Режиссер Дмитрий Петрунь рассказал, что у его жены, актрисы Ольги Артнгольц, а также ее сестры Татьяны немецкие корни. Но несмотря на то, что артистки близняшки, у них разный характер.

По мнению Петруня, в его второй половинке Ольге Арнтгольц немецкая кровь проявляется больше, чем в Татьяне. И ему это нравится.

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«Мне кажется, что у немцев более честные и прямые эмоции. Они все доводят до конца. Если ныряют, образно говоря, в чувства, в конфликт, то с головой», - прокомментировал Дмитрий Петрунь.

Режиссер ценит в своей жене такое немецкое качество, как способность настойчиво идти к заданной цели, не взирая на препятствия. Это сильно отличает германцев от русских, которые, по мнению Петруня, любят выдерживать паузы, подвергаться размышлениями и поискам новых дорог к мечтам.

Источник: moslenta.ru