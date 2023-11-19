Дочь Джигана и Оксаны Самойловой Ариела запишет свой первый трек

Старшая дочка рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариела пошла по стопам своего отца и сделала первый шаг в покорении шоу-бизнеса.

Оксана Самойлова рассказала, что 19 ноября они с 12-летней наследницей запишут ее первый музыкальный трек. При этом и мама юной артистки, и сама Ариела убеждены, что песня обязательно станет хитом.

«У нас сегодня знаменательное событие – сегодня мы едем записывать первый трек Ари на студию. Это будет хит! Сегодня важный день в нашей семье – рождение будущего артиста, суперзвезды!» - заявила жена Джигана.

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Отметим, что впервые Ариела взяла в руки микрофон и запела для публики два года назад, во время празднования собственного десятилетия. Оксана Самойлова тогда не скрыла, что сильно переживала за дочку, ведь детей звезд часто сравнивают с их популярными родителями. И часто не в пользу отпрысков.

Какое-то время жена Джигана даже противилась увлечению наследницы, но потом сдалась и наняла для нее педагога по вокалу. С тех пор Ариела не отступает от своей мечты и уверенными шагами двигается к цели - стать звездой шоу-бизнеса.