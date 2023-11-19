Гитарист Левшин рассказал, зачем Пугачева пришла в монастырь на Кипре

На днях Аллу Пугачеву заметили выходящей с территории монастыря на Кипре. Этот визит наделал много шума в СМИ и среди ее поклонников.

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Гитарист Александр Левшин, который работал с Аллой Пугачевой в ее коллективе, успокоил россиян – ничего экстраординарного не произошло, сообщает МК.ru.

Звезда регулярно посещает храмы, полностью отстаивает службы, зажигает свечи, молится за родных и близких. Вот и на сей раз она явилась в монастырь, чтобы поговорить с Господом.