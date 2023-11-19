Селиванов и Калмыкова решили, что назовут будущего ребенка Егором или Василисой

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов (Vavan) и блогер Александра Калмыкова выбрали своему будущему малышу варианты имени, сообщает Teleprogramma.pro.

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Если родится мальчик, то счастливые родители назовут его Егором, а если девочка, то Василисой.

Пара считает, что скорее всего, на свет у них появится мальчик, поскольку Александра Калмыкова всю беременность страдает от сильного токсикоза, да и животик у блогера имеет острую форму. А это, согласно народным приметам, говорит о том, что мама вынашивает представителя сильной половины человечества.

Впрочем, интрига раскроется совсем скоро. Сегодня, 19 ноября, Селиванов и Калмыкова, устраивают гендер-пати, на котором и раскроют гостям пол их будущего ребенка.

На вечеринке ожидают звездных гостей: Ольгу Серябкину, Алина Ботанову, Риту Дакоту, Анну Хилькевич, Helen Yes, Зою Бербер, Николая Наумова, Марию Горбань, Надин Серовски, Сергея Приказчикова (Pizza), Galibri&Mavik и других.