Режиссер Петрунь увидел в младшем сыне Табакова его продолжение и большой талант

Режиссер Дмитрий Петрунь признался, что с большим удовольствием работал с младшим сыном Олега Табакова Павлом, снимая сериал «Екатерина. Фавориты».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

В нем наследник знаменитого советского и российского актера и режиссера сыграл сына Екатерины Великой Павла I.

По словам режиссера, от Павла Табакова многие ожидали мгновенного успеха. Думали, что он сразу покорит публику. Однако наследник Олега Табакова другой, ему требуется время на раскачку.

Петрунь уверен, что звезда Павла Табакова еще взойдет, ведь молодой артист явно не обделен талантом и сильно напоминает своего знаменитого отца.

«Павел напоминает Олега Павловича не только внешне, но еще и в профессиональном плане. Он на площадке шутит, болтает на сторонние темы, сидит в телефоне, но как только звучит команда «Мотор», мгновенно переключается и входит в кадр. Олег Павлович вел себя также, за кулисами — это один человек, но как только он делал шаг на сцену, появлялся совсем другой персонаж», - рассказал Петрунь.

Источник: moslenta.ru