Носков из-за проблем со здоровьем не смог допеть песню и ушел со сцены в Сочи

Разбитый инсультом Николай Носков во время исполнения песни «Снег» на концерте в Сочи прервался, почувствовав себя плохо. Исполнить дальше хит и продолжить концерт он не смог и ушел со сцены.

Зрители не стали осуждать артиста, вместо этого допев за него хором знаменитую композицию, сообщает KP.RU.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

«Не сердитесь и не обижайтесь. Николай выступил, как смог. И далее на все воля Господня», - написали в соцсетях менеджеры Носкова.

Отметим, что ранее из-за недуга артист объявил о переносе концертов в Оренбурге и Челябинске. Пока неизвестно, когда зрители смогут увидеть шоу с его участием, однако желающие могут сдать билеты в кассах городов.