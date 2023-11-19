Виктор Рыбин признался, что всегда не любил Чулпан Хаматову

Виктор Рыбин прокомментировал скандальную эмиграцию Чулпан Хаматовой в Латвию. Артистка наговорила немало едкий слов в адрес своих соотечественников и сейчас пытается устроиться на чужбине, изучая латышский язык.

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Певец был не сильно удивлен поступками актрисы, поскольку давно видел в ее действиях и словах неискренность.

«Хаматова никогда мне не нравилась, она вообще какая-то, со своим этим фондом на деньги других людей… Ни как актриса, ни как баба, простите меня за такое слово», — сказал муж Натальи Сенчуковой на шоу RTVI «Легенда».

Напомним, Хаматова экстренно улетела в Латвию после февральских событий, не дав указаний по ведению дел в ее благотворительном фонде «Подари жизнь» (артистка является одним из соучредителей организации) и не взяв с собой даже дочек. Наследницы приехали к матери позже при помощи близких людей.