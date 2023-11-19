Муж Ольги Арнтгольц заявил, что не будет работать ни с женой, ни с ее сестрой-близняшкой

Режиссер Дмитрий Петрунь и актриса Ольга Антгольц влюбились друг в друга во время работы над многосерийным фильмом «Офицерские жены». Артистке не помешал тогда даже штамп в ее паспорте.

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В 2015 году Ольга Арнтгольц развелась и открыто вступила в новые отношения.

Теперь же Дмитрий Петрунь категорически отказывается снимать не только свою жену, но и ее сестру Татьяну Арнтгольц, а также ее мужа Марка Богатырева. Как оказалось, режиссер неизменно придерживается одного важного для него принципа – никогда не работать с родственниками.

Петрунь признался, что не может адекватно относиться к близким людям на съемочной площадке и требовать от них того, что хочет от других актеров в плане игры и дисциплины.

«Есть режиссеры, умеющие работать в кино с родственниками, а я — нет. У меня были попытки, но неудачные», — рассказал Петрунь.

Источник: moslenta.ru