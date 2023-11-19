Рыбин посочувствовал Пугачевой, которая поддержала Галкина* и уехала за границу

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин выразил сочувствие Алле Пугачевой, которой пришлось играть в игру, затеянную Максимом Галкиным* и покинуть в преклонном возрасте родную страну.

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Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова полагают, что Максим Галкин* поступил предательски, уехав из страны с громкими лозунгами. А Алле Пугачевой ничего не оставалось делать, как последовать за своей семьей.

Однако Примадонна совершила опрометчивый шаг, написав пост про «холопов» и «рабов». Многие россияне приняли эти оскорбления на свой счет и уже не могут относиться к певице с прежней симпатией.

«Мы с Наташей расстроились, когда Максим совершил такой поступок. На наш взгляд, это предательство. А Алле ничего не оставалось, как семью поддержать. Но мы все равно это восприняли как предательство. А еще потом и Алла высказалась так некрасиво», — сказал Рыбин в эфире программы RTVI «Легенда».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.