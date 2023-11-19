Умерла звезда спектакля «А зори здесь тихие» актриса Татьяна Стрельцова

После продолжительной болезни умерла 70-летняя народная артистка Кыргызской Республики, актриса Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова Татьяна Стрельцова.

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«Вклад Татьяны Стрельцовой в развитие театрального искусства нашей страны неоценимо», — написали в некрологе от имени пресс-службы президента Киргизии Садыра Жапарова.

В ведомстве отметили, что вклад Стрельцовой в развитие культуры страны трудно переоценить, а также тот факт, что актриса была эталоном женственности для многих поколений.

Стрельцову зрители помнят по ролям в таких спектаклях, как «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Борис Годунов» и других.

Источник: kg.akipress.org