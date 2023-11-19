Гузеева посоветовала Харламову не заключать брачный договор с Ковальчук

Лариса Гузеева и Гарик Харламов долгое время враждовали в публичном пространстве, перебрасываясь колкостями в соцсетях.

Однако недавно звезды помирились и даже снялись в одном художественном фильме «Теща».

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На шоу «Кстати» от Medium Quality и «VK Видео» Лариса Гузеева одобрила отношения Гарика Харламова с Катериной Ковальчук.

А когда ведущий проекта Азамат Мусагалиев спросил актрису о необходимости заключения контракта между Харламовым и его новой вероятной будущей женой Ковальчук, звезда «Давай поженимся!» запротестовала.