Гузеева посоветовала Харламову не заключать брачный договор с Ковальчук

Лариса Гузеева. Кадр из шоу «Давай поженимся!»/ Первый канал

Лариса Гузеева одобрила последние отношения комика.

Лариса Гузеева и Гарик Харламов долгое время враждовали в публичном пространстве, перебрасываясь колкостями в соцсетях.

Однако недавно звезды помирились и даже снялись в одном художественном фильме «Теща».

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На шоу «Кстати» от Medium Quality и «VK Видео» Лариса Гузеева одобрила отношения Гарика Харламова с Катериной Ковальчук. 

А когда ведущий проекта Азамат Мусагалиев спросил актрису о необходимости заключения контракта между Харламовым и его новой вероятной будущей женой Ковальчук, звезда «Давай поженимся!» запротестовала.

«Кать, слушай! Ты классная девочка. Если бы я была Гариком, я бы тебе заранее все это отдала, потому что ты красавица и для тебя не жалко ничего!» — обратилась Гузеева к Ковальчук.

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