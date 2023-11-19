Киркоров впервые показал квартиру, в которой встречается со своей возлюбленной

Филипп Киркоров недавно сообщил KP.RU, что у него появились постоянные отношения, в которых он чувствует себя максимально гармонично.

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«Я люблю и любим. Не хочу назвать имен, это только мое…Но я сейчас счастлив в настоящей семье. Мне хочется бежать домой. У меня наконец-то семья, в любви и в счастье», - поведал народный артист.

Правда встречаться со своей второй половинкой Филипп Киркоров почему-то предпочитает не в особняке, где проживает он сам и его дети, а в холостяцкой квартире в Филипповском переулке, в которую певец переселился после развода с Аллой Пугачевой.

В личном блоге Киркоров показал это жилье в 260 квадратных метров. Оно оказалось полно загадок и тайн.

Например, его кабинет является точной копией кабинета Копперфильда. И если в нем нажать на потайную кнопку в шкафу с книгами, то откроется потайная дверь в спальню.

А в столовой за шторами прячется кухня. Она раскрывается, когда нажимаешь на кнопку пульта управления.