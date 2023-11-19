Ной Хоули возобновит съемки сериала по «Чужому» в начале 2024 года

Режиссер Ной Хоули заявил, что FX в начале 2024 года возобновляет съемки сериала по культовой франшизе «Чужой» Ридли Скотта.

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Многосерийный фильм стали снимать в июле этого года, но уже в августе работу временно остановили из-за забастовок в Голливуде. В настоящий момент актеры и сценаристы прекратили бастовать, поэтому появилась возможность восстановить начатый процесс.

Сюжет сериала развернется до событий, показанных в первом фильме «Чужой» серии 1979 года. Впервые события борьбы людей и инопланетян будут разворачиваться на Земле.

Премьера многосерийной картины по «Чужому» состоится в 2025 году.