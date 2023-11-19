49-летняя Лариса Черникова покинула шоу «Суперстар-4»

49-летняя Лариса Черникова, прилетевшая из Америки специально на конкурс НТВ «Суперстар-4», покинула проект. Артистка не выдержала конкуренции и по итогам последнего выпуска 18 ноября была вынуждена покинуть проект.

Этот выпуск был посвящен песням Лолиты Милявской, которая призналась, что максимальное удовольствие ей принесло исполнение ее хита «Ориентация Север» 40-летним Алексеем Гоманом. Он заработал максимальные 8 баллов.

«У меня пропал дар речи. Первый раз пошли мурашки», - заявила артистка.

А вот выбывшая из музыкальной битвы Лариса Черникова получила за пение «Ту-ту-ту, на-на-на» всего 4 балла и в целом за три выпуска программы – 14 баллов.

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