Глава крымского парламента Константинов предложил национализировать бывший отель Ротару

В Крыму глава местного парламента Владимир Константинов предложил национализировать отель Villa Sofia в Ялте, который некогда принадлежал Софии Ротару.

Когда певица улетела в США, она переписала его своему сыну Руслану Евдокименко. Роскошный особняк наследник Софии Ротару тут же попытался продать за 30 миллионов евро, но желающих не нашлось.

В итоге звездное семейство может лишиться его совсем. «Она не сделала ничего хорошего для жителей полуострова», - сказал Владимир Константинов. Кроме того, как заявил парламентарий, отель в Крыму «не сделал Ротару крымчанкой».

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Пока София Ротару не комментировала данные заявления Константинова.

Напомним, еще в апреле этого года общественная организация «Ветераны России» обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой лишить певицу Софию Ротару недвижимости в Крыму.

Источник: utro.ru