Россиянка Маргарита Голубева не смогла победить в конкурсе «Мисс Вселенная-2023»

22-летняя россиянка Маргарина Голубева из Санкт-Петербурга не смогла победить в конкурсе «Мисс Вселенная-2023», сообщает KP.RU.

Изящной россиянке, пишет издание, зал рукоплескал и принимал восторженно. Однако жительница культурной столицы не попала даже в финал конкурса. Вместе с тем в числе лидеров оказались пышнотелая красотка из Непала и трансгендер из Португалии.

Титул самой красивой девушки в мире присудили 23-летней представительнице Никарагуа Шейннис Паласиос.

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Гендиректор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк прокомментировала выбор жюри: «Мы сотрудничаем с конкурсом «Мисс Вселенная» много лет и не заметили никакой предвзятости в этом году со стороны организаторов».