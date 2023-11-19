16-летняя дочь Началовой от Алдонина побывала в Китае

Дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина Вера рассказала в на своих страничках в соцсетях, что вошла в состав школьной делегации «Интеграция XXI век» по обмену культурным опытом с Китаем.

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Она побывала в Чэнду и Гуанчжоу, посетив 5 школ и 2 высших учебных заведения, и пообщавшись напрямую с учениками и студентами. Ей удалось узнать древнейшую культуру Китайской Народной Республики, а также ее современные достижения.

Вера Алдонина призналась, что в восторге от Китая, особенно ее впечатлило, что местные школьники хорошо знакомы с русской культурой и знают произведения наших поэтов.

К примеру, они на ее глазах прочитали стихотворение Юлии Друниной «Ты рядом». В ответ российские школьники спели для принимающей стороны на китайском языке.