Самбурская запретила журналистам канала «Муз-ТВ» снимать ее, обвинив в подставе

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Универ». Примечательно, что также брюнетка стала певицей. Она даже получилапремию «Шансон года» в 2019 году.

А теперь артистка приехала на концерт «Ээхх, Разгуляй!», где собрались многие звезды шансона: Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская. На глазах корреспондента Teleprogramma.pro Самбурская отказалась общаться с журналистами канала «Муз-ТВ» и запретила им себя снимать на камеру.