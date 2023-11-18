Самбурская запретила журналистам канала «Муз-ТВ» снимать ее, обвинив в подставе

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Универ». Примечательно, что также брюнетка стала певицей. Она даже получилапремию «Шансон года» в 2019 году.
А теперь артистка приехала на концерт «Ээхх, Разгуляй!», где собрались многие звезды шансона: Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская. На глазах корреспондента Teleprogramma.pro Самбурская отказалась общаться с журналистами канала «Муз-ТВ» и запретила им себя снимать на камеру.
«Не снимай меня! Вы подставляете мои вырезанные фразы в другие материалы, тем самым подставляете меня. Из выступления моего юриста оставили только 30 секунд», – заявила актриса.
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Дальше скандал Самбурская не стала развивать. Для мероприятия она облачилась в мерцающее изумрудное платье в пол. Настасья, несмотря на неприятный инцидент, поговорила с другими журналистами. Она рассказала, что 1 декабря выйдет ее новый клип, где по сюжету парень из Дагестана добивается ее любви.