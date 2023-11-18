Шуфутинский предложил покинуть концерт тем, кому не нравится его дуэт с Киркоровым

Михаил Шуфутинский много лет выступает на сцене. В этом году знаменитый шансонье отметил 75-летие. Он не перестает заниматься творчеством. Каждый год осень для него становится особенной, так как его хит «3 сентября» сразу возглавляет все чарты и звучит с утра до ночи.
Однако потом артиста всегда ждут на сцене. На этот раз он принял участие во Всенародная танцплощадка «Ээхх разгуляй!». Там Лауреат премий «Шансон года» эксклюзивно для Teleprogramma.pro рассказал, почему не выпускает новые альбомы и как он относится к хейте его дуэта с Филиппом Киркоровым.
«Перестал выпускать альбомы, потому что их воруют пираты», – признался певец.
Ему рассказали, что его песня с Киркоровым «Жара в Дубае» получила не только положительные отзывы, но и много неприятных высказываний. Но артист признался, что не испытывает ничего плохого к хейтерам.
«Мне важно любое мнение. А кому не нравится, может встать и выйти из зала», – заявил Шуфутинский.
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Он добавил, что с Киркоровым ему работалось замечательно. Певец подчеркнул, что у него очень организованная команда.К слову, король отечественной эстрады тоже посетил концерт и восхитился шансонье.
«Работать с ним одно удовольствие. На запись песни он приехал точно в 2 часа. Не опоздал. Именно Михаил Захарович в свое время мне показал Америку», – поделился Филипп Бедросович.