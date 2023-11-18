Шуфутинский предложил покинуть концерт тем, кому не нравится его дуэт с Киркоровым

Михаил Шуфутинский много лет выступает на сцене. В этом году знаменитый шансонье отметил 75-летие. Он не перестает заниматься творчеством. Каждый год осень для него становится особенной, так как его хит «3 сентября» сразу возглавляет все чарты и звучит с утра до ночи.

Однако потом артиста всегда ждут на сцене. На этот раз он принял участие во Всенародная танцплощадка «Ээхх разгуляй!». Там Лауреат премий «Шансон года» эксклюзивно для Teleprogramma.pro рассказал, почему не выпускает новые альбомы и как он относится к хейте его дуэта с Филиппом Киркоровым.