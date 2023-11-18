Татьяна Навка поздравила свою маму с 69-летием

Татьяна Навка уже давно выступает на льду. Она стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка создает красочные ледовые шоу, снимается для телевизионных проектов. При этом она всегда уделяет внимание семье. 18 ноября фигуристка поздравила с днем рождения свою маму Раису Анатольевну.

Она выложила кадры с именинницей в соцсети. Звезда посвятила ей трогательные слова.