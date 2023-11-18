Татьяна Навка поздравила свою маму с 69-летием

Татьяна Навка уже давно выступает на льду. Она стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка создает красочные ледовые шоу, снимается для телевизионных проектов. При этом она всегда уделяет внимание семье. 18 ноября фигуристка поздравила с днем рождения свою маму Раису Анатольевну.
Она выложила кадры с именинницей в соцсети. Звезда посвятила ей трогательные слова.
«Моя любимая, моя дорогая, моя самая лучшая женщина на свете — моя мамочка и наша бабушка, с днем рождения! Мы тебя очень любим и ценим! Ты всегда рядом, даешь правильные и мудрые советы, успокаиваешь и поддерживаешь!
Для нас ты пример и поддержка во всем, наше Солнце, которое согревает своей любовью, теплом и заботой всю нашу семью. Живи долго-долго и счастливо-счастливо, а мы в свою очередь будем тебя беречь и радовать», – написала Навка.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В этом году родительнице фигуристки исполнилось 69 лет. Скорее всего, семья соберется вместе, чтобы поздравить ее с важным событием. Напомним, что у Навки есть взрослая дочка Саша Жулина, которая занимается своим бизнесом. Фигуристка состоит в браке с Дмитрием Песковым, с которым растит дочку Надежду. Девочка пошла по стопам мамы и выступает на льду.