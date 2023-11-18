Олег Газманов не стал исключать, что запишет дуэт вместе с певцом SHAMAN

Олег Газманов уже давно стал известным. Он выступает на сцене большую часть жизни. Популярность артиста даже 72 года не уменьшается, а только растет. При этом певец успевает строить личную жизнь. Он счастлив в браке с избранницей по имени Марина.

Пара часто путешествует. При этом Газманов е перестает работать. 18 ноября он стал участником Всенародной танцплощадки «Ээхх разгуляй!», где рассказал о творческих планах эксклюзивно Teleprogramma.pro.