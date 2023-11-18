Олег Газманов не стал исключать, что запишет дуэт вместе с певцом SHAMAN

Олег Газманов уже давно стал известным. Он выступает на сцене большую часть жизни. Популярность артиста даже 72 года не уменьшается, а только растет. При этом певец успевает строить личную жизнь. Он счастлив в браке с избранницей по имени Марина.
Пара часто путешествует. При этом Газманов е перестает работать. 18 ноября он стал участником Всенародной танцплощадки «Ээхх разгуляй!», где рассказал о творческих планах эксклюзивно Teleprogramma.pro.
Артист похвастался, что уже 55 лет выступает на сцене. Олег Михайлович отметил, что зритель взрослеет вместе с ним.
«Зо последние 2-3 года аудитория помолодела», – заявила он.
Также он ответил на вопрос о потенциальном дуэте с SHAMAN. По словам певца, пока у него нет точных планов на этот счет, но он не стал исключать, что у них может быть дуэт. Газманов восхитился тем, как его молодой коллега исполнил «Эскадрон».
«Это очень сложная песня, поверьте мне. Ее очень высоко нужно петь, там нужно придумно играть. Он очень здорово спел. У нас таких прямых планов нет. Понимаете, я не люблю, когда два артиста сели и написали совместную песню. я думаю, если нам что-то придет в голову такое и почувствуем внутреннюю трансформацию, то это будет хорошая история. Я с удовольствием это сделаю», — пояснил певец.