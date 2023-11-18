Никита Джигурда стал официантом в кафе в Москве

Никита Джигурда. Фото: Global Look Press

62-летний актер Никита Джигурда принимал заказы в одном из столичных кафе у посетителей.

Никита Джигурда уже давно стал известной персоной. Он не раз участвовал в телевизионных шоу, исполнял песни и снимался в кино. Зачастую артист снимает ролики с подругой Анастасией Волочковой. Их веселье, смелые танцы и откровенные разговоры не раз удивляли пользователей соцсети. 

А недавно появились слухи, что у него возникли финансовые проблемы. И теперь неожиданно Никиту Борисовича заметили в одном из столичных кафе, где он трудился простым официантом. 

 

Отмечается, что Джигурда решил проявить свою творческую жилку. Он  не просто принимал заказы, но также разносил блюда по столикам и сочинял стихи для посетителей. Также ему захотелось развлечь гостей кафе. 

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Артист проорал сиплым голосом, задав вопрос, какого цвета кровь у кальмара. Он заверил, что победитель получит в подарок роллы. Посетители пытались отгадать ответ: «Белая», «Голубая», «Прозрачная». Ему удалось вызвать улыбку на лицах посетителей. 

Тем временем журналист решили, что Джигурда выступил в роли официанта не просто, чтобы заработать. Это мог быть хитрый ход рекламщиков этого кафе, так как ролик с артистом способен стать вирусным, пишет KP.RU. 

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