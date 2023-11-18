Никита Джигурда стал официантом в кафе в Москве

Отмечается, что Джигурда решил проявить свою творческую жилку. Он не просто принимал заказы, но также разносил блюда по столикам и сочинял стихи для посетителей. Также ему захотелось развлечь гостей кафе.

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Артист проорал сиплым голосом, задав вопрос, какого цвета кровь у кальмара. Он заверил, что победитель получит в подарок роллы. Посетители пытались отгадать ответ: «Белая», «Голубая», «Прозрачная». Ему удалось вызвать улыбку на лицах посетителей.

Тем временем журналист решили, что Джигурда выступил в роли официанта не просто, чтобы заработать. Это мог быть хитрый ход рекламщиков этого кафе, так как ролик с артистом способен стать вирусным, пишет KP.RU.