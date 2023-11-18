Певец SHAMAN признался, что отпразднует 32-летие на сцене

По словам SHAMAN, в этом году свое 32-летие он отметит концертом в Санкт-Петербурге, где соберет концертный зал «Октябрьский». Но обычно от празднования певец отказывается.

«День рождения не отмечаю обычно. Не умею радоваться по щелчку. Настроение может быть разным в этот день», – поделился он.

Также артист похвастался, что недавно отмечал шести летие свадьбы. Но побыть с женой в знаковый день Ярослав не мог.

« Посмотрел, что это, оказывается, чугунная. Но в это время был с гастролями в Челябинске», – рассказал певец.

Он напомнил, что с 15 лет пел в ресторанах. SHAMAN исполнял хиты Григория Лепса, Стаса Михайлова. А теперь с ними общается.