Певец SHAMAN признался, что отпразднует 32-летие на сцене

Уже не первый год блистает на отечественной эстраде Ярослав Дронов, которого многие знают под псевдонимом SHAMAN. В последние два года его популярность заметно выросла благодаря хитам «Встанем» и «Я русский». У артиста появилась армия поклонников.
18 ноября он принял участие во Всенародной танцплощадке «Ээхх, Разгуляй!». Эксклюзивно для Teleprogramma.pro популярный исполнитель рассказал, как отметит свой день рождения, который состоится уже скоро, 22 ноября.
По словам SHAMAN, в этом году свое 32-летие он отметит концертом в Санкт-Петербурге, где соберет концертный зал «Октябрьский». Но обычно от празднования певец отказывается.
«День рождения не отмечаю обычно. Не умею радоваться по щелчку. Настроение может быть разным в этот день», – поделился он.
Также артист похвастался, что недавно отмечал шести летие свадьбы. Но побыть с женой в знаковый день Ярослав не мог.
« Посмотрел, что это, оказывается, чугунная. Но в это время был с гастролями в Челябинске», – рассказал певец.
Он напомнил, что с 15 лет пел в ресторанах. SHAMAN исполнял хиты Григория Лепса, Стаса Михайлова. А теперь с ними общается.