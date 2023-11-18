Актриса Катерина Ковальчук улетела отдыхать в Италию без Гарика Харламова

Уже несколько дней Катерина находится в Италии. Она захотела посетить один из самых романтичных городов — Венецию. Примечательно, что актриса отправилась без возлюбленного. Актриса наслаждается местной природной и снимает красоты на камеру.

Так как погода там уже прохладная, Ковальчук была в черной водолазкой и уютном пальто. Она также решила не отказываться традиционной прогулки на гондоле по каналам города. Поклонники гадают, почему артистка проводит отпуск в одиночестве.

Напомним, что год назад после подобной поезкди без Гарика появились слухи об их расставании, но потом пара снова стала появляться на публике вместе.