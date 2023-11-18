Актриса Катерина Ковальчук улетела отдыхать в Италию без Гарика Харламова

Катерина Ковальчук стала известной благодаря сериалу «Гусар». Тогда у нее и завязались отношения с Гариком Харламовым. Юморист расстался с первой женой Кристиной Асмус и стал реже говорить о личной жизни. Но с новой возлюбленной он стал выходить в свет вместе.
Прониклась теплотой к актрисе даже мама артиста Наталья Игоревна. Они порой вместе проводят время. А вот в ноябре звезда решила устроить себе отпуск в Европе.
Уже несколько дней Катерина находится в Италии. Она захотела посетить один из самых романтичных городов — Венецию. Примечательно, что актриса отправилась без возлюбленного. Актриса наслаждается местной природной и снимает красоты на камеру.
Так как погода там уже прохладная, Ковальчук была в черной водолазкой и уютном пальто. Она также решила не отказываться традиционной прогулки на гондоле по каналам города. Поклонники гадают, почему артистка проводит отпуск в одиночестве.
Напомним, что год назад после подобной поезкди без Гарика появились слухи об их расставании, но потом пара снова стала появляться на публике вместе.