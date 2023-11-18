Актриса Катерина Ковальчук улетела отдыхать в Италию без Гарика Харламова

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук улетела в Венецию.

Катерина Ковальчук стала известной благодаря сериалу «Гусар». Тогда у нее и завязались отношения с Гариком Харламовым. Юморист расстался с первой женой Кристиной Асмус и стал реже говорить о личной жизни. Но с новой возлюбленной он стал выходить в свет вместе. 

Прониклась теплотой к актрисе даже мама артиста Наталья Игоревна. Они порой вместе проводят время. А вот в ноябре звезда решила устроить себе отпуск в Европе. 

Уже несколько дней Катерина находится в Италии. Она захотела посетить один из самых романтичных городов — Венецию. Примечательно, что актриса отправилась без возлюбленного. Актриса наслаждается местной природной  и снимает красоты на камеру. 

Так как погода там уже прохладная, Ковальчук была в черной водолазкой и уютном пальто. Она также решила не отказываться традиционной прогулки на гондоле по каналам города. Поклонники гадают, почему артистка проводит отпуск в одиночестве. 

Напомним, что год назад после подобной поезкди без Гарика появились слухи об их расставании, но потом пара снова стала появляться на публике вместе. 

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